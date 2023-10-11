Китай и Саудовская Аравия начали совместные военно-морские тренировки по проведению спецопераций

Гуанчжоу, 10 октября /Синьхуа/ -- Китай и Саудовская Аравия провели в понедельник в городе Чжаньцзян /провинция Гуандун, Южный Китай/ церемонию открытия совместных военно-морских тренировок по проведению специальных операций "Голубой меч -- 2023".
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