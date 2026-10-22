В Москве на конференции по развитию приграничных территорий посол Казахстана Даурен Абаев заявил, что около 70% товарооборота двух стран обеспечивается за счет межрегиональной торговли, а к 2028 году пропускная способность всех 30 автомобильных пунктов пропуска на общей границе удвоится.