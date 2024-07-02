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Американцы боятся, что китайские луноходы затопчут их следы на Луне

Американцы боятся, что китайские луноходы затопчут их следы на Луне

США озаботились тем, чтобы китайские варварские луноходы не затоптали следы пребывания американцев на Луне.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Американцы - нация пьяных наркоманов с атомной бомбой.
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5 час.
Вадим Абдурашитов
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4 час.
Константин Самарин
Не понятно, чего боятся америкснцы, если учесть, что все декорации, изображающие лунный ландшафт, в Голливуде давно разобраны.
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4 час.

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