Поклонники по сей день недоумевают, почему Владимир Левкин так рано ушел из жизни? Да, певец дважды боролся с раком, но ведь он справился с недугом и пышел здоровьем, по крайней мере, рассказывал всем, что с ним все в порядке…Поклонники по сей день недоумевают, почему Владимир Левкин так рано ушел из жизни? Да, певец дважды боролся с раком, но ведь он справился с недугом и пышел здоровьем, по крайней мере, рассказывал всем, что с ним все в порядке… Владимир ЛевкинВ тот же день, когда страна узнала об уходе Левкина, СМИ выяснили, что предварительная причина смерти — последствия рака крови.
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