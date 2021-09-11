Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Уссуриец Сергей Вязов стал новым президентом федерации футбола Приморского края

Уссуриец Сергей Вязов стал новым президентом федерации футбола Приморского края

Накануне прошли выборы нового президента федерации футбола Приморского края. Большинство голосов набрал Сергей Вязов, президент футбольного клуба "Локомотив" Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Спорт 25.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх