Негрейра предлагал «Барсе» помощь с ВАР в 2020-м, когда чемпионом стал «Реал». Клуб отказался из-за угроз босса судейского комитета

Босс испанского судейского комитета предлагал «Барселоне» помощь с ВАР в 2020 году. Вице-президент Технического судейского комитета (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от «Барсы» 6,66 млн евро с 2001 по 2018 год.
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