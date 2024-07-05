Николай Мамулат принял участие в заседании выездной расширенной коллегии УФНС России по Новосибирской области по вопросу: «Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за истекший период 2024 года», которая состоялась 4 июля 2024 года в Маслянинском районе.