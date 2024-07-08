Психологический хоррор Scotophobia от российской студии отправит игроков в кроме...

Психологический хоррор Scotophobia от российской студии отправит игроков в кромешную тьму отвоёвывать свой дом у нечисти — дата выхода и жуткий трейлерМолодая российская студия Dark Games, известная по ужастику IFU, представила жутковатый геймплейный трейлер и дату выхода своей следующей игры — психологического хоррора Scotophobia.