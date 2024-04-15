Politico: Великобритания не станет конфисковать российские активы в стране

Великобритания не пойдет на конфискацию российских активов в стране, пишет Politico. Такому решению препятствуют два ключевых фактора — отсутствие на это законных оснований и понимание, что замороженные активы РФ могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах, отмечает издание.
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