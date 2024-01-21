МЧС Приморья предупреждает об опасности выхода на лед в связи с надвигающимся циклоном

“МЧС Приморья предупреждает о опасности выхода на лед в ближайшие дни. С 21 по 23 января из-за усиления ветра в крае возможен взлом и вынос припайного льда в открытую часть Амурского и Уссурийского заливов”, - сообщили представители МЧС России по Приморскому краю, передают “Вести:Приморье”.