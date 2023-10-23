Комитет Госдумы принял поправки о праве изменить срок голосования на выборах президента за рубежом

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 23 октября принял поправки, согласно которым срок голосования по выборам президента РФ среди избирателей за рубежом может быть изменен в случае угрозы жизни и здоровью россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии