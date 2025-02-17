В Челябинске школа, больница и три десятка домов остались без воды

В Металлургическом районе Челябинска пытаются устранить крупную аварию на водоводе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска, сегодня, 17 февраля, в 10:30 специалисты приступили к устранению нештатной ситуации на участке водопровода в Металлургическом районе города.