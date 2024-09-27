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Лавров: РФ решительно против атак Израиля, посягающих на суверенитет Ливана

Лавров: РФ решительно против атак Израиля, посягающих на суверенитет Ливана

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций с резким осуждением атак Израиля на Ливанскую Республику.

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