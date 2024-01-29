Доктор Павлова рассказала о напитке, замедляющем старение

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. В своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование, опубликованное в The Lancet Regional Health, рассказала о напитке, замедляющем старение.
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