SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

«ПСЖ» пропускает голы, которые не должен пропускать». Маркиньос — после ничьей с «Лиллем»

«ПСЖ» пропускает голы, которые не должен пропускать». Маркиньос — после ничьей с «Лиллем»

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос дал комментарий после ничьей с «Лиллем» (2:2) в выездном матче 2-го тура Лиги 1.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым