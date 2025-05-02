Вячеслав Володин: Европа превращается в тоталитарные государства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о превращении европейских госудаств в тоталитарные режимы, указывая на преследования популярных политиков, такие как запрет "Альтернативы для Германии" и преследование Марин Ле Пен во Франции.
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