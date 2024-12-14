В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
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