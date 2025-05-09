Повысит дальнобойность «летающих батарей»: показан полёт новой американской малой крылатой ракеты Black Arrow Американская компания Moog Inc.
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Повысит дальнобойность «летающих батарей»: показан полёт новой американской малой крылатой ракеты Black Arrow Американская компания Moog Inc.
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