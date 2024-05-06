Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    Я бы еще уксуса капнула.Закуска 80-ых год...
  • Наталья Середа
    Это альмойшавена - еврейская лепешка.В интернете можно найти рецепт.Быстро, вкусно, бюджетно.🙏❤️В последнее время...
  • ИРИНА КОРОТКОВА
    Очень интересный рецепт,спасибо автору👍 Обязательно приготовлю!В последнее время...

Готовлю кабачки в духовке с новым интересным вкусом (получаются вкуснее, чем жареные в сковороде)

Готовлю кабачки в духовке с новым интересным вкусом (получаются вкуснее, чем жареные в сковороде)

Для любителей кабачков еще один интересный рецепт. Это один из любимых моих овощей, я с ним готовлю абсолютно разные блюда.

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