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В 17 направлениях смогут улететь свердловчане по льготным рейсам

В 17 направлениях смогут улететь свердловчане по льготным рейсам

В 2022 году свердловчане смогут улететь по льготным ценам по-прежнему в Барнаул, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу.

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