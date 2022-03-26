В 17 направлениях смогут улететь свердловчане по льготным рейсам

В 2022 году свердловчане смогут улететь по льготным ценам по-прежнему в Барнаул, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфу.