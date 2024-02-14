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Депутат Гусев: регионы лучше знают, какие «наливайки» нужно закрыть

Депутат Гусев: регионы лучше знают, какие «наливайки» нужно закрыть

В России подписали закон о праве регионов запрещать продажу пива в розлив. Госдума проконтролирует его эффективность и в случае необходимости примет дополнительные меры, заявил «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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