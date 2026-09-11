Вернуть Дзержинского на Лубянку

Сегодня день рождения у выдающегося революционера, выдающегося государственного деятеля и выдающегося создателя отечественных спецслужб в современном их понимании Феликса Эдмундовича Дзержинского.
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Пока кое кого не снесут, памятник не вернут
В будущем году исполнится 150 лет со дня рождения "железного Феликса". Надо сделать ему подарок : вернуть его памятник на законное место. И никаких отговорок здесь быть не может!
Пусть стоит Феликс,там где и стоял!!!!!
Поражает колебание общественного мнения. А может это и не мнение колеблется. А пытаются колебать его чубайсы рыжие. Которым Дзержинский и сейчас как кость в их глотке. И воровать и глотать наворованное мешает. Ельцина убрать. Дзержинского назад вернуть. Ведь за прошедшее время с 90-х всё так отчётливо становится видно. Чубайсы с чубайсятами по Сраилям, их единомышленники не сбежавшие - всё чаще на нары отправляются. Самые хитрые то туда, то сюда и в напряжении.
Феликса на Лубянскую площадь.На его законное место.
Очень верное решение. Давно пора
Давно бы надо . Ведь преступников , с которыми он боролся , те его и убирали в 90-х . И среди них был и Чубайс , который даже предлагал деньги на снос и перенос . Конечно такие нелюди и созданы природой для того , чтобы боятся правды и силы , которая их уничтожает . А где сейчас Чубайс ? А почему его не могут востребовать через Интерпол
верно,вернуть!