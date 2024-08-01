Почему в Челябинске резко подорожали стройматериалы российского производства

В Челябинске за первое полугодие 2024 года строительные материалы выросли в цене более чем на 10% из-за подорожания энергоресурсов и газа в целом по стране, а также из-за проблем с импортом данной продукции из Китая.
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