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Регионы России

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Через Баб-эль-Мандебский пролив прошло 73 судна за два дня

Через Баб-эль-Мандебский пролив прошло 73 судна за два дня

По словам источника, за 48-часовой период объем судоходного трафика составил 98,6% от средних показателей до введения запрета, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности морских перевозок.

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