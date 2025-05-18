Путин: у РФ достаточно сил, чтобы довести военную операцию до завершения

Россия имеет все доступные средства, чтобы добиться целей военной операции на Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.
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