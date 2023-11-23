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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пляски «певца» Шарлота: суд в Петербурге своим решением умножил нанесённое патриотам унижение

Пляски «певца» Шарлота: суд в Петербурге своим решением умножил нанесённое патриотам унижение

Политнавигатор Суд в Петербурге арестовал «певца» Эдуарда Шарлота, прославившегося публичным сжиганием российского паспорта и другими экстремистскими антигосударственными действиями, – на 13 суток.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Вот уж тоже вопрос вопросов, может имеет двойное гражданство и прилетело по другому паспорту.
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3 час.
Леонид Руси
Помнится за анекдот получали 15 лет. А тут враг народа, а с ним нянчатся. На зону, где ему платок повяжут и пусть поёт, даже кукарекует... Заснять... Выложить в ютуб... Вот тогда он наберёт просмотры... 100 миллионов... как минимум...😀😀😀
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1 час.
виталий панов
Певчими птичками и &quot;петушки&quot; бывают! Очередного &quot;петуха&quot; заждались на зоне! Там его научат Родину любить,не забывая кукарекать из-под шконки у параши!
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50 мин.

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