Пляски «певца» Шарлота: суд в Петербурге своим решением умножил нанесённое патриотам унижение

Вот уж тоже вопрос вопросов, может имеет двойное гражданство и прилетело по другому паспорту.

Леонид Руси

Помнится за анекдот получали 15 лет. А тут враг народа, а с ним нянчатся. На зону, где ему платок повяжут и пусть поёт, даже кукарекует... Заснять... Выложить в ютуб... Вот тогда он наберёт просмотры... 100 миллионов... как минимум...😀😀😀