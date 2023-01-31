Banki.loans

283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Кроме депутата Михаила Шеремета никто до сих пор до этого не додумался - образумить президента Соединенных Штатов.МК: Депутат Шерем...
  • Алекс Архипов
    Через год дошло, что биться лбом о стенку больно. Какие всё-таки жирафы в Генштабе.МК: Выяснилось, ч...
  • Россиянин
    Одесситы опять промолчите? Пора уже подняться и отбить людей!!! Вы сможете если захотите. Тем более вояк там у вас ма...МК назвал мобилиз...

Пленный боевик ВСУ рассказал, как готовили новобранцев в «Азове»*

Пленный боевик ВСУ рассказал, как готовили новобранцев в «Азове»*

В сержантской школе полка "Азов"* в Мариуполе новобранцам присваивали номера, лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал в интервью для Телеграм-канала РИА Новости пленный боевик ВСУ Роман Пахилов, один из курсантов этой школы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх