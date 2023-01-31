Пленный боевик ВСУ рассказал, как готовили новобранцев в «Азове»*

В сержантской школе полка "Азов"* в Мариуполе новобранцам присваивали номера, лишая их имен ради "психологической подготовки", рассказал в интервью для Телеграм-канала РИА Новости пленный боевик ВСУ Роман Пахилов, один из курсантов этой школы.