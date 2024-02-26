За последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, превратив Украину в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
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