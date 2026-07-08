Киберсыщик Бедеров: есть семь основных признаков того, что вас пытаются вербовать

Есть семь основных признаков, что вас пытаются завербовать как "одноразового шпиона": контактер скрывает свою личность, задача не связана с профессией, вас просят что-то сделать скрытно, оплата несоразмерна задаче, работа связана с военной инфраструктурой, вас проверяют на исполнительность и вам психиологически некомфортно, — рассказал в интервью "Газете.