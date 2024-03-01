Москва успешно выполняет поручения Президента по развитию среднего профобразования

В московских колледжах создается 10 тыс. новых бюджетных мест Власти Москвы уже исполняют поручение президента России Владимира Путина по развитию среднего профессионального образования, которое он дал во время послания Федеральному Собранию.
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