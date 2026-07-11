Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Николай Кузнецов

Как эти дамы попали к нам, где они работают, кто их к нам пустил? Одни вопросы, а главный, когда наконец всерьез возьмутся за вот таких мигрантов? Я не против среднеазиатов, но подобные этим мигранты нахрен здесь нужны даже на день вместе с их семьями. Своих уродов хватает, а тут еще добавка в виде вообще чуждых нашим моральным правилам.