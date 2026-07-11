Театр абсурда
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Театр абсурда

8 901 подписчик

Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Разворовали мемориал и уйдут от ответа: почему полиция ничего не может сделать с девушками в платках

Avia.pro - СМИ Необъяснимый поступок на месте памяти Стихийные мемориалы, возникающие на местах памятных событий, всегда являются символом объединения людей, стремящихся поддержать друг друга и выразить искреннее уважение.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Не желание адаптироваться и нарушение традиций на лицо, выдворять это не соотечественники это чужаки.
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4 н.
Николай Кузнецов
Как эти дамы попали к нам, где они работают, кто их к нам пустил? Одни вопросы, а главный, когда наконец всерьез возьмутся за вот таких мигрантов? Я не против среднеазиатов, но подобные этим мигранты нахрен здесь нужны даже на день вместе с их семьями. Своих уродов хватает, а тут еще добавка в виде вообще чуждых нашим моральным правилам.
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4 н.
Валерий Беседин
Ублюдки(((
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4 н.