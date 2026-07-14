В Костроме сотрудники полиции оперативно потушили загоревшиеся от столкновения транспортные средства и предотвратили серьёзные последствия от ДТП

Инспекторы отдельного спецвозвода ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Костромской области, находившиеся на маршруте патрулирования, незамедлительно отреагировали на дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля.
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