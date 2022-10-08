Спикер Константинов: разработан резервный путь снабжения Крыма

Крым полностью сохранит транспортное сообщение с материковой частью России. Кроме того, уже подготовлен резервный сухопутный маршрут через Мариуполь, сообщил спикер Государственного совета полуострова Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».
Крым полностью сохранит транспортное сообщение с материковой частью России. Кроме того, уже подготовлен резервный сухопутный маршрут через Мариуполь, сообщил спикер Государственного совета полуострова Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».
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