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Спикер Константинов: разработан резервный путь снабжения Крыма

Спикер Константинов: разработан резервный путь снабжения Крыма

Крым полностью сохранит транспортное сообщение с материковой частью России. Кроме того, уже подготовлен резервный сухопутный маршрут через Мариуполь, сообщил спикер Государственного совета полуострова Владимир Константинов в эфире «Соловьев Live».

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