В Тамбове 27 марта обесточат 9 улиц и котельную

Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям города, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики в 27 марта будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов: С 9:00 до 11:30 часов света не будет по улице Кронштадтская, д.
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