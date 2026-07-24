«Думают, что устали и хотят спать»: как люди пропускают инсульт и чем это грозит

Инсульт не спрашивает возраста и не прощает промедления. О том, что до него доводит, как переносят его молодежь, и такие разные истории пациентов казанской Клинической больницы №2, переживших страшное, – в материале «Татар-информа» к Неделе сохранения здоровья головного мозга, объявленной Минздравом РФ.