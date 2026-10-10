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Реакция США на соглашение Трампа с Россией о поставках нефтепродуктов: отход от санкционной политики

Решение президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки вызвало шок среди экспертов и политиков.

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