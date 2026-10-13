На Урале выдворили 218 мигрантов после рейда «Нелегал-Кордон 2026»

По итогам операции «Нелегал-Кордон 2026» в Свердловской области выявили 987 нарушений миграционного законодательства, выдворили 218 человек и возбудили 70 уголовных дел, в том числе за организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию.
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