Избивший Прилучного житель Калининграда получил условный срок

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил предпринимателя Владимира Семенова к трем годам лишения свободы условно после повторного рассмотрения дела об избиении актера Павла Прилучного в Калининграде в ноябре 2020 года .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии