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Что может дать России экономическое сближение с Северной Кореей

Что может дать России экономическое сближение с Северной Кореей

Вскоре после бесславного завершения так называемого саммита мира в Швейцарии, где коллективный Запад пытался устроить проукраинский шабаш, президент Путин направился с официальным визитом в Юго-Восточную Азию, что должно закрепить разворот Москвы на Восток.

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