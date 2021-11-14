Политика как она есть

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Поклонская сообщила о беспокойстве за себя и дочь после публикаций СМИ о ее квартире

Поклонская сообщила о беспокойстве за себя и дочь после публикаций СМИ о ее квартире

Ранее СМИ сообщали о том, что она получила в собственность от государства квартиру в Москве стоимостью более 50 млн Фото: Instagram @nv_poklonskaya Экс-депутат и прокурор, назначенная послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская написала пост в своем о том, что после публикаций сведений о ее квартире в Москве, ее точный адрес могут получить люди, желающие совершить преступление в отношении нее.

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Комментарии
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Николай Николаевич
Борис Осипов
За раскрытие личных данных надо отрывать яйца таким журналистам...
К сожалению,только через суд. А так да,заслужили,хайпожоры чертовы.
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4
5 час.
Сергей Тычкин
Обыватели! Она участвовала в Крымской весне, вместе с жителями  Крыма! И как участница этих событий рисковала своей жизнью! А Мы исторически знаем, на что  бандеровское отродье  способно!  Она делала историю новой России! А  вы кто! Вы пыль придорожная !  Ваш удел -  диванный пердеж возле телевизора, критика властей да  восхваление Запада! Помню, как  во время возвращения Крыма  многие из вас верещали  о недопустимости возвращения Крыма. А  мужики  Росии уже сражались в Сирии ,на Донбассе и Луганске.....
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4
5 час.
Alex Немо
Насколько я помню в России есть закон на эту тему. Почему не применяют? О том что Поклонская, будучи еще прокурором, перешла дорогу многим лицам по которым скучает не просто тюрьма, известно даже в штатах. А теперь находясь на должности посла России, за подобные выходки в отношении её нужно не просто яйца отрывать, но и головы...
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4
3 час.

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