Поклонская сообщила о беспокойстве за себя и дочь после публикаций СМИ о ее квартире

Николай Николаевич Борис Осипов За раскрытие личных данных надо отрывать яйца таким журналистам... К сожалению,только через суд. А так да,заслужили,хайпожоры чертовы.

Сергей Тычкин Обыватели! Она участвовала в Крымской весне, вместе с жителями Крыма! И как участница этих событий рисковала своей жизнью! А Мы исторически знаем, на что бандеровское отродье способно! Она делала историю новой России! А вы кто! Вы пыль придорожная ! Ваш удел - диванный пердеж возле телевизора, критика властей да восхваление Запада! Помню, как во время возвращения Крыма многие из вас верещали о недопустимости возвращения Крыма. А мужики Росии уже сражались в Сирии ,на Донбассе и Луганске.....