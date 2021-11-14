Ранее СМИ сообщали о том, что она получила в собственность от государства квартиру в Москве стоимостью более 50 млн Фото: Instagram @nv_poklonskaya Экс-депутат и прокурор, назначенная послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская написала пост в своем о том, что после публикаций сведений о ее квартире в Москве, ее точный адрес могут получить люди, желающие совершить преступление в отношении нее.
Поклонская сообщила о беспокойстве за себя и дочь после публикаций СМИ о ее квартире
Комментарии
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Николай Николаевич
Борис Осипов
За раскрытие личных данных надо отрывать яйца таким журналистам...
К сожалению,только через суд. А так да,заслужили,хайпожоры чертовы.
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5 час.
4
Сергей Тычкин
Обыватели! Она участвовала в Крымской весне, вместе с жителями Крыма! И как участница этих событий рисковала своей жизнью! А Мы исторически знаем, на что бандеровское отродье способно! Она делала историю новой России! А вы кто! Вы пыль придорожная ! Ваш удел - диванный пердеж возле телевизора, критика властей да восхваление Запада! Помню, как во время возвращения Крыма многие из вас верещали о недопустимости возвращения Крыма. А мужики Росии уже сражались в Сирии ,на Донбассе и Луганске.....
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5 час.
4
Alex Немо
Насколько я помню в России есть закон на эту тему. Почему не применяют? О том что Поклонская, будучи еще прокурором, перешла дорогу многим лицам по которым скучает не просто тюрьма, известно даже в штатах. А теперь находясь на должности посла России, за подобные выходки в отношении её нужно не просто яйца отрывать, но и головы...
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3 час.
4
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