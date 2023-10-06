Вечерняя поездка на автомобилях по городу закончилась у молодых уссурийцев столкновением

Два молодых жителя Уссурийска не разъехались на улице Пушкина, 77. Девушке-автомобилистке, которая должна была пропустить другого участника движения, не удалось без проблем выехать на главную дорогу, сообщает ИА UssurMedia.
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