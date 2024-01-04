Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

Депортация грозит 1167 гражданам России, которые не выполняли требования поправок к закону об иммиграции Из Латвии могут депортировать 1167 граждан России, которые не смогли выполнить требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство для проживания в стране.