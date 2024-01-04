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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

Из Латвии могут депортировать более тысячи россиян. Большинство из них старше 60 лет

Депортация грозит 1167 гражданам России, которые не выполняли требования поправок к закону об иммиграции Из Латвии могут депортировать 1167 граждан России, которые не смогли выполнить требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство для проживания в стране.

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