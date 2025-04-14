В Ростокине работает самый молодой проректор по молодежной политике страны

Достижение Георгия Саркисова отмечено в Книге рекордов России. Он вступил в должность проректора по молодежной политике и воспитательной работе РГСУ 21 декабря 2023 года в возрасте 26 лет и побил рекорд своего 31-летнего предшественника.
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