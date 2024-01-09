Трасса М-4 заблокирована: ростовчане раскупили все билеты на поезда до Москвы 9 января

В столицу сегодня отправляется семь поездов.Непогода внесла свои корректировка в планы ростовчан. Снегопад, который обрушился на Ростовскую область 8 января, парализовал движение на некоторых донских трассах.
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