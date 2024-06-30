Для жителей Франции с 1 июля газ подорожает почти на 12%

Цены на газ во Франции поднимутся на 11,7% с первого июля. Об этом сообщает Franceinfo. Отмечается, что данное решение принято комиссией по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов.
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