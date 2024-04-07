Ямальские футболисты уверенно победили в Ульяновске хозяев площадки

Футболисты ямальского «Факела» в Ульяновске уверенно победили хозяев площадки — команду «Волга». Первый матч 1/8 финала PARI — Высшей лиги завершился 6 апреля со счетом 4:1, сообщили в официальной группе клуба.
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