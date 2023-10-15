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Крымское информационное агентство

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В Симферопольском районе произошло смертельное ДТП

В Симферопольском районе произошло смертельное ДТП

14 октября в 19:35 вблизи села Раздолье Симферопольского района водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1991 года рождения.

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