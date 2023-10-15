В Симферопольском районе произошло смертельное ДТП

14 октября в 19:35 вблизи села Раздолье Симферопольского района водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением водителя 1991 года рождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии