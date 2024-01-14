Дорогая, гибридная и не радующая разнообразием интерьера и экстерьера: совершенно новая Toyota Camry представлена в Европе

Совершенно новая Toyota Camry уже представлена в Китае и США, а сейчас настал черед и Европы. Если в Китае предложены варианты с 2,0-литровым бензиновым мотором и гибрид на базе 2,5-литрового двигателя, то в Европе новая Camry – исключительно гибрид.
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