Детский турнир по настольному теннису пройдет в Павловском Посаде 30 ноября и 1 декабря. Его посвятят памяти почетного работника профессионального образования России и тренера Владимира Люсина, Как рассказали в региональном Минспорте, в турнире примут участие мальчики и девочки до 12 лет, а также юноши и девушки до 16 лет.