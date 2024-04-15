Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МЧС показало спасение уплывших на льдине 20 рыбаков на Сахалине

МЧС показало спасение уплывших на льдине 20 рыбаков на Сахалине

На Сахалине спасатели эвакуировали 20 рыбаков, которых унесло от берега на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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