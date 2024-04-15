МЧС показало спасение уплывших на льдине 20 рыбаков на Сахалине

На Сахалине спасатели эвакуировали 20 рыбаков, которых унесло от берега на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.